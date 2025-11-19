 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

«Умный» прием в московских поликлиниках высвободил врачам 250 тыс. часов

Ракова: «умный» прием сэкономил врачам Москвы 250 тыс. часов рабочего времени
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Благодаря ИИ-технологии система «умного» приема в поликлиниках Москвы высвободила врачам более 250 тыс. часов рабочего времени для общения с пациентами. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Цифровизация, большой накопленный массив данных и развитие искусственного интеллекта позволили переосмыслить концепцию приема в поликлинике и сделать его максимально персонализированным и эффективным для пациента», — рассказала вице-мэр.

Цифровой помощник собирает жалобы пациентов еще на этапе онлайн-записи к специалисту. Когда москвич выбирает цель обращения «Плохое самочувствие или боль», система предлагает ему пройти опрос, длящийся не более трех минут. Данные передаются в ЕМИАС, где сервисы на основе искусственного интеллекта готовят информацию к приему врача.

На основе собранных жалоб ИИ-сервис формирует три наиболее вероятных предварительных диагноза и создает сводку из электронной медкарты (ЭМК) пациента с информацией о предыдущих обращениях, результатах исследований, выписанных лекарствах. Этот пакет данных врач получает еще до начала приема, что позволяет лучше подготовиться и провести осмотр более адресно.

«То есть теперь специалист во время приема не только обладает информацией, которую транслирует ему пациент здесь и сейчас, но и имеет комплексную сводку всех важных фактов его медицинской истории, — подчеркнула вице-мэр Ракова. — В результате внедрения системы для сбора первичных жалоб уже высвобождено более 250 тыс. рабочих часов врачей, которые они посвятили глубокому персонализированному приему и общению с пациентами».

Всего, по словам Раковой, москвичи воспользовались этой опцией уже более 5 млн раз. Кроме того, за время работы сервиса система поддержки принятия врачебных решений помогла специалистам поставить свыше 15 млн предварительных диагнозов. Записаться к врачу онлайн можно через приложения «ЕМИАС.ИНФО»﻿, «Госуслуги Москвы»﻿, «Моя Москва»﻿ или на порталах emias.info﻿ и mos.ru﻿.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Теги
инновации в медицине ЕМИАС Анастасия Ракова Москва поликлиники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
США ввели санкции против Ohyeahhellno и российского дата-центра Политика, 16:58
В «деле Миндича» появились имена Зеленского и Умерова Политика, 16:57
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский Общество, 16:55
Дума приняла в первом чтении лицензирование торговли сигаретами и табаком Общество, 16:53
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:51
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Директор Trend Island Николай Константинов — о трансформации универмагов Стиль, 16:49
ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара Политика, 16:45
Плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за разговоров о сексе и кокаине Life, 16:45
Минобороны Британии обвинило Россию в нацеливании лазеров на пилотов Политика, 16:43
Особенности нового кроссовера Voyah Taishan для России. Обзор Авто, 16:42
«МегаФон» проанализировал востребованность виртуальных секретарей Пресс-релиз, 16:39
Запрет полетов ввели в аэропорту Сочи Политика, 16:38