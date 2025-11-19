«Умный» прием в московских поликлиниках высвободил врачам 250 тыс. часов

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Благодаря ИИ-технологии система «умного» приема в поликлиниках Москвы высвободила врачам более 250 тыс. часов рабочего времени для общения с пациентами. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Цифровизация, большой накопленный массив данных и развитие искусственного интеллекта позволили переосмыслить концепцию приема в поликлинике и сделать его максимально персонализированным и эффективным для пациента», — рассказала вице-мэр.

Цифровой помощник собирает жалобы пациентов еще на этапе онлайн-записи к специалисту. Когда москвич выбирает цель обращения «Плохое самочувствие или боль», система предлагает ему пройти опрос, длящийся не более трех минут. Данные передаются в ЕМИАС, где сервисы на основе искусственного интеллекта готовят информацию к приему врача.

На основе собранных жалоб ИИ-сервис формирует три наиболее вероятных предварительных диагноза и создает сводку из электронной медкарты (ЭМК) пациента с информацией о предыдущих обращениях, результатах исследований, выписанных лекарствах. Этот пакет данных врач получает еще до начала приема, что позволяет лучше подготовиться и провести осмотр более адресно.

«То есть теперь специалист во время приема не только обладает информацией, которую транслирует ему пациент здесь и сейчас, но и имеет комплексную сводку всех важных фактов его медицинской истории, — подчеркнула вице-мэр Ракова. — В результате внедрения системы для сбора первичных жалоб уже высвобождено более 250 тыс. рабочих часов врачей, которые они посвятили глубокому персонализированному приему и общению с пациентами».

Всего, по словам Раковой, москвичи воспользовались этой опцией уже более 5 млн раз. Кроме того, за время работы сервиса система поддержки принятия врачебных решений помогла специалистам поставить свыше 15 млн предварительных диагнозов. Записаться к врачу онлайн можно через приложения «ЕМИАС.ИНФО»﻿, «Госуслуги Москвы»﻿, «Моя Москва»﻿ или на порталах emias.info﻿ и mos.ru﻿.