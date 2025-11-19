В Москве запустили проект по сканированию грузов на стройплощадках
На столичных стройплощадках в пилотном режиме начали внедрять автоматизированную систему лазерного сканирования грузов. Первые испытания начались на объекте возведения нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Мещанском районе. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики (входит в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы) Владислав Овчинский.
Технология разработана в рамках концепции умной строительной площадки. Система позволяет автоматически измерять объем сыпучих грузов, идентифицировать транспортные средства и определять степень заполнения кузова.
«Это решение не только оптимизирует логистику и сократит сроки строительства, но и установит новые стандарты контроля качества и прозрачности процессов, — цитирует Овчинского пресс-служба департамента. — Для Москвы это означает не просто внедрение инноваций, а создание безопасной, технологичной и эффективной строительной экосистемы».
Концепцию умной строительной площадки Градостроительный комплекс Москвы реализует совместно с департаментом информационных технологий столицы. Она предполагает комплексное внедрение цифровых решений, включая системы видеонаблюдения, контроль применяемых материалов и идентификацию строительных конструкций. В реализации проекта участвуют Фонд «Московский инновационный кластер», АНО «Развитие социальной инфраструктуры» и Научно-производственное предприятие «ИТЭЛМА».
