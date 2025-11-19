В Петербурге разрешат колокольный звон по утрам в выходные

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении поправки в городской закон «Об административных правонарушениях». Они разрешат храмам и другим религиозным организациям проводить обряды с колокольным звоном по утрам в выходные и праздничные дни без риска быть оштрафованными. Новые правила будут действовать с 8:00 до 12:00, сообщает «РБК Санкт-Петербург и область».

Инициатива устраняет правовой пробел: ранее религиозные службы были разрешены ночью (с 22:00 до 8:00), но в выходные «закон о тишине» начинал действовать только с 12:00. Таким образом, утренние службы с 8 до 12 часов формально нарушали тишину и могли привести к штрафу до 200 тыс. руб.

Депутат Павел Крупник, представлявший законопроект, пояснил, что многие храмы находятся рядом с жилыми домами и колокольный звон вызывает жалобы жителей. Однако, по его словам, эти звуки длятся недолго и «не являются шумом по сравнению с ремонтными работами».

При обсуждениях депутат Александр Шишлов выразил мнение, что теперь церкви смогут нарушать тишину каждые выходные, а не только дважды в год на Рождество и Пасху, как раньше. Он отметил, что вопрос затрагивает интересы не только верующих, но и других горожан.

Крупник парировал, что за 50 лет не слышал ни одной жалобы на колокола, а люди, покупающие жилье около храмов, делают это осознанно. «Те жильцы, которые не хотят слушать колокола, могут продать свою дорогую недвижимость и переехать в спальные районы», — заявил он.

При голосовании поправки поддержали 40 депутатов, трое выступили против, один воздержался. Законопроекту предстоит еще два чтения перед принятием.