В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ
В северо-восточной части Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
«Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны также сообщили, что сегодня утром были перехвачены и сбиты 11 беспилотников над Рязанской и Тамбовской областями, все — в период от 6:00 до 9:00 мск.
