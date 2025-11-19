 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Иван Родионов / РИА Новости
Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В северо-восточной части Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что сегодня утром были перехвачены и сбиты 11 беспилотников над Рязанской и Тамбовской областями, все — в период от 6:00 до 9:00 мск.

Анастасия Бычкова
Минобороны катера ВСУ
