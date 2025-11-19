 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Бундесвер провел учения по защите правительства в берлинском метро

Фото: Christian Mang / Reuters
Фото: Christian Mang / Reuters

Батальон охраны бундесвера отработал тактические учения на станции берлинского метро «Юнгфернхайде», где тренировался для защиты федерального правительства в кризисной ситуации. В ходе ночных маневров солдаты вели продолжительный бой с условными диверсантами, эвакуировали раненых и отрабатывали действия при ограниченной видимости. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Командир батальона подполковник Майк Тайхгребер заявил, что учения направлены на подготовку к наихудшим сценариям. «Мы должны мыслить, отталкиваясь от самого плохого сценария», — подчеркнул он, отметив, что метро является реалистичным местом для подобных тренировок, поскольку может использоваться для переброски войск в чрезвычайной ситуации.

Батальон охраны был создан в 1957 году и считается старейшим подразделением бундесвера. Подразделение включает около 1000 военнослужащих из разных родов войск.

Недельные учения «Бастион Берлин» включали отработку зачистки транспортных путей, задержания диверсантов и ведения боя в городских условиях. Особое внимание уделялось сложностям ведения боя в мегаполисе — плохой видимости и нарушенной радиосвязи из-за высоких зданий.

Батальон охраны, обычно задействованный в церемониальных мероприятиях, активно наращивает боеготовность. Тайхгребер сообщил, что это уже вторые подобные учения — первые прошли в прошлом году. Министр обороны Германии Борис Писториус охарактеризовал эту подготовку как «способность к ведению войны».

Учения прошли на фоне предупреждений министра обороны о растущей угрозе со стороны России. Писториус заявил о серии гибридных атак, включая повреждение подводных кабелей и нарушения воздушного пространства, назвав их «предвестниками» скоординированной стратегии.

