Полиция выяснила личность стрелявшего на улице в Тюмени

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

МВД установило личность стрелявшего на одной из улиц Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Стрельба произошла не из-за конфликта, а во время отдыха компании людей, никто не пострадал. «Личность стрелявшего установлена. По предварительной информации, охолощенный автомат изъят», — сказал собеседник агентства.

Ранее в телеграм-канале «ЧС Тюмень» появилось видео, на котором видно, как компания людей устроила стрельбу из автомата возле ЖК «Домашний». Полицейские выезжали на место происшествия. В домовом чате жильцы жалуются, что рядом с жилым комплексом в последнее время участились преступления.