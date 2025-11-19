 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Эксперт рассказал о возможности поспать на работе

В сервисе «Работа.ру» напомнили о возможности поспать на работе

Работник может спать на рабочем месте в перерыве, но за сон во время выполнения обязанностей его могут уволить, напомнила «РИА Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Сон в рабочее время может считаться дисциплинарным проступком и привести к выговору или даже увольнению, сказала Санина.

Она подчеркнула, что увольнение применяют лишь в исключительных случаях — когда сон создал угрозу или привел к последствиям, особенно на опасных производствах или у работников, отвечающих за безопасность.

Можно ли спать во время обеда на работе. Юрист объяснил
Life
Фото:Roman Samborskyi / Shutterstock / FOTODOM

Если рабочая смена длится не более четырех часов, перерыв могут не предоставлять. Об этом напоминала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева

В компаниях, где по условиям невозможно предоставить перерыв для отдыха и питания, работодатель обязан обеспечить возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Женщины или отцы-одиночки с детьми до полутора лет имеют право на перерывы для кормления ребенка — от получаса каждые три часа.

