Эксперт рассказал о возможности поспать на работе
Работник может спать на рабочем месте в перерыве, но за сон во время выполнения обязанностей его могут уволить, напомнила «РИА Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Сон в рабочее время может считаться дисциплинарным проступком и привести к выговору или даже увольнению, сказала Санина.
Она подчеркнула, что увольнение применяют лишь в исключительных случаях — когда сон создал угрозу или привел к последствиям, особенно на опасных производствах или у работников, отвечающих за безопасность.
Если рабочая смена длится не более четырех часов, перерыв могут не предоставлять. Об этом напоминала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева
В компаниях, где по условиям невозможно предоставить перерыв для отдыха и питания, работодатель обязан обеспечить возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Женщины или отцы-одиночки с детьми до полутора лет имеют право на перерывы для кормления ребенка — от получаса каждые три часа.
