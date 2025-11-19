Россия сократила вложения в американский госдолг

Россия в сентябре сократила вложения в государственные облигации США до $31 млн, следует из обновленного 18 ноября списка Министерства финансов США.

Долгосрочных облигаций Россия закупили на $22 млн, а краткосрочных — на $9 млн. В августе вложения России в целом составили $39 млн.

Крупнейшими держателями долга США остаются Япония — примерно $1,2 трлн, Великобритания — $865 млрд и Китай — $700,5 млрд.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги путем выпуска государственных облигаций. Их эмитирует Казначейство США (англ. Department of Treasury, Минфин), поэтому бумаги называются «казначейскими», или «трежерис». Бумаги продаются на открытом рынке, на биржах США, поэтому купить их может любой желающий, тем самым поддержав американскую казну.