 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Россия сократила вложения в американский госдолг

Россия в сентябре сократила вложения в государственные облигации США до $31 млн, следует из обновленного 18 ноября списка Министерства финансов США.

Долгосрочных облигаций Россия закупили на $22 млн, а краткосрочных — на $9 млн. В августе вложения России в целом составили $39 млн.

Россия увеличила инвестиции в госбумаги США
Экономика
Министерство финансов США в Вашингтоне

Крупнейшими держателями долга США остаются Япония — примерно $1,2 трлн, Великобритания — $865 млрд и Китай — $700,5 млрд.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги путем выпуска государственных облигаций. Их эмитирует Казначейство США (англ. Department of Treasury, Минфин), поэтому бумаги называются «казначейскими», или «трежерис». Бумаги продаются на открытом рынке, на биржах США, поэтому купить их может любой желающий, тем самым поддержав американскую казну.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Госдолг США Россия гособлигации
Материалы по теме
Reuters узнал о плане выпуска Россией первых суверенных юаневых облигаций
Финансы
Госдолг США достиг рекордной отметки в $37 трлн
Экономика
Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 18 ноя, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 18 ноя, 09:21
Россия сократила вложения в американский госдолг Финансы, 05:55
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область Политика, 05:21
В Думе напомнили о повышении пенсии достигшим 80 лет в ноябре Общество, 05:15
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича Политика, 05:03
Монеточку в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Axios узнал о работе США с Россией над новым планом по Украине Политика, 04:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Белоусов поздравил военных с днем ракетных войск и артиллерии Общество, 04:23
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 04:03
The Hill узнал о грядущем разговоре США со священниками о гонениях на УПЦ Политика, 04:00
Рейтинг одобрения Трампа достиг минимума за второй срок Политика, 03:07
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35 и 300 танков Политика, 02:57
Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты Политика, 02:56
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31