В Петербурге скончался композитор Григорий Корчмар
Заслуженный деятель искусств, музыкант и педагог Григорий Корчмар умер 17 ноября. О его кончине сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга на своей странице во «ВКонтакте». Информация о месте и времени прощания будет опубликована позднее. Композитору было 77 лет.
Корчмар был музыкантом и педагогом. Он получил образование в музыкальной школе при Консерватории имени Римского-Корсакова, которую затем окончил и где преподавал на протяжении многих десятилетий.
Композитор создал около 200 произведений разных жанров — от симфонических и театральных работ до камерной, хоровой, вокальной и детской музыки. Параллельно с этим Корчмар активно концертировал в России и за рубежом, выступая в составе ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга».
Композитор неоднократно возглавлял жюри престижных музыкальных конкурсов и сам был лауреатом творческих премий как регионального, так и федерального уровня.
