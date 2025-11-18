В Петербурге скончался композитор Григорий Корчмар

Григорий Корчмар (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Заслуженный деятель искусств, музыкант и педагог Григорий Корчмар умер 17 ноября. О его кончине сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга на своей странице во «ВКонтакте». Информация о месте и времени прощания будет опубликована позднее. Композитору было 77 лет.

Корчмар был музыкантом и педагогом. Он получил образование в музыкальной школе при Консерватории имени Римского-Корсакова, которую затем окончил и где преподавал на протяжении многих десятилетий.

Композитор создал около 200 произведений разных жанров — от симфонических и театральных работ до камерной, хоровой, вокальной и детской музыки. Параллельно с этим Корчмар активно концертировал в России и за рубежом, выступая в составе ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга».

Композитор неоднократно возглавлял жюри престижных музыкальных конкурсов и сам был лауреатом творческих премий как регионального, так и федерального уровня.