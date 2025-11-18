 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Архангельской области нашли два алмаза весом более 135 и 55 карат. Фото

В Архангельской области нашли два уникальных по весу и чистоте алмаза

Фото: Tsybulskiy_A / Telegram
Фото: Tsybulskiy_A / Telegram
Фото: Tsybulskiy_A / Telegram
Фото: Tsybulskiy_A / Telegram
Фото: Tsybulskiy_A / Telegram
Фото: Tsybulskiy_A / Telegram

На месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области добыли два крупных алмаза ювелирного качества весом 135,75 и 55,96 карата, сообщила ТАСС компания «АГД Даймондс», которая разрабатывает месторождение.

Эти кристаллы стали уже третьим и четвертым по счету крупными алмазами больше 50 карат, найденными в этом году. Они пополнили коллекцию уникальных камней месторождения — теперь их 51 с начала промышленной разработки.

Особую ценность алмазам придает их высокое качество. По предварительной оценке, камни относятся к редкой категории с низким содержанием азотных примесей, что обеспечивает им исключительную чистоту и прозрачность.

В компании отметили, что регулярная добыча уникальных алмазов подтверждает богатый потенциал месторождения. С момента запуска обогатительного комбината здесь уже добыли более 48 млн карат алмазов.

Архангельская область — единственный в Европе регион, где добывают алмазы. Здесь расположены два месторождения: имени Ломоносова (разрабатывает «Севералмаз») и имени Гриба (разрабатывает «АГД Даймондс»). 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Архангельская область алмазы добыча российский алмаз
Материалы по теме
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
Общество
В Якутии добыли самый крупный в России алмаз
Общество
В Минфине предупредили россиянок о вреде искусственных алмазов
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
ЦБ сохранил курс доллара на 19 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:37
«Балтика» стала новым спонсором футбольной «Балтики» Спорт, 17:34
Инструкция по Scrum: правила, события, команда Образование, 17:33
ПСБ и «Деловая Россия» продолжают системную работу с несырьевым бизнесом Пресс-релиз, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Эксперты оценили влияние экспортных изменений в КНР на параллельный импорт Авто, 17:28
Кремль ответил на обвинения России в диверсии на железной дороге в Польше Политика, 17:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Военный билет: руководство по получению и расшифровке База знаний, 17:23
В Дагестане двух женщин оштрафовали за варку кофе на Вечном огне Общество, 17:20
Демократы обвинили криптопроект Трампа в связях с Россией и КНДР Крипто, 17:19
Песков призвал дождаться деталей поддержанного Трампом проекта о санкциях Политика, 17:19
Футболист российской «молодежки» забил гол пяткой на турнире в Киргизии Спорт, 17:17
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Генпрокуратура признала нежелательным разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. Технологии и медиа, 17:12