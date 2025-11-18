В Архангельской области нашли два уникальных по весу и чистоте алмаза

В Архангельской области нашли два алмаза весом более 135 и 55 карат. Фото

На месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области добыли два крупных алмаза ювелирного качества весом 135,75 и 55,96 карата, сообщила ТАСС компания «АГД Даймондс», которая разрабатывает месторождение.

Эти кристаллы стали уже третьим и четвертым по счету крупными алмазами больше 50 карат, найденными в этом году. Они пополнили коллекцию уникальных камней месторождения — теперь их 51 с начала промышленной разработки.

Особую ценность алмазам придает их высокое качество. По предварительной оценке, камни относятся к редкой категории с низким содержанием азотных примесей, что обеспечивает им исключительную чистоту и прозрачность.

В компании отметили, что регулярная добыча уникальных алмазов подтверждает богатый потенциал месторождения. С момента запуска обогатительного комбината здесь уже добыли более 48 млн карат алмазов.

Архангельская область — единственный в Европе регион, где добывают алмазы. Здесь расположены два месторождения: имени Ломоносова (разрабатывает «Севералмаз») и имени Гриба (разрабатывает «АГД Даймондс»).