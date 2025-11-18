В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам
Томский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему Амыраку Самаану, который систематически унижал и оскорблял русских сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
Конфликт начался с того, что на плацу воинской части Самаан ударил сослуживца ногой под колено, отчего тот упал, а затем, угрожая заточкой, публично оскорбил его как представителя русской национальности. Позднее на территории спортивного городка части Самаан бросал камни в сторону русских военнослужащих, а когда один из солдат потребовал прекратить эти действия, тот ударил его кулаком в живот и снова публично оскорбил по национальному признаку.
Согласно материалам дела, он неоднократно и целенаправленно высказывал унизительные выражения в адрес сослуживцев, подчеркивая их русскую национальность. Суд квалифицировал эти действия как возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства по национальному признаку. В результате военнослужащего приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
