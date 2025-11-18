 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Томский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему Амыраку Самаану, который систематически унижал и оскорблял русских сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Конфликт начался с того, что на плацу воинской части Самаан ударил сослуживца ногой под колено, отчего тот упал, а затем, угрожая заточкой, публично оскорбил его как представителя русской национальности. Позднее на территории спортивного городка части Самаан бросал камни в сторону русских военнослужащих, а когда один из солдат потребовал прекратить эти действия, тот ударил его кулаком в живот и снова публично оскорбил по национальному признаку.

Согласно материалам дела, он неоднократно и целенаправленно высказывал унизительные выражения в адрес сослуживцев, подчеркивая их русскую национальность. Суд квалифицировал эти действия как возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства по национальному признаку. В результате военнослужащего приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
национализм националисты военный суд приговор уголовное дело Армия
Материалы по теме
В Белгородской области сбежал обвиняемый в убийстве военный
Политика
Задержание и показания готовивших убийство военного на кладбище. Видео
Политика
В Нижнем Тагиле местные власти лишили ребенка погибшего военного ₽1,5 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03