Политика⁠,
0

Однофамильца Вэнса приговорили за угрозы убить Трампа

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Американца Джеймса Дональда Вэнса приговорили к двум годам тюрьмы за угрозы убить президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, следует из пресс-релиза американского Минюста.

67-летний житель Мичигана в марте и апреле 2025 года под псевдонимом Diaperjdv опубликовал в социальной сети Bluesky посты с угрозами убить четверых, в том числе Трампа и Вэнса. В одном из постов мужчина написал, что ему не важны последствия и он готов провести в тюрьме остаток жизни.

Джеймс Вэнс признал себя виновным в угрозе убийства или причинения вреда вице-президенту, а также в угрозах против других государств. За это его приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу $250 тыс.

В октябре 2024 года в Пенсильвании задержали мужчину за угрозу убить Трампа. Его слова «я ненавижу Дональда Трампа, я бы хотел пристрелить этого парня» услышал сотрудник транспортного офиса Стейт-Колледжа. Тогда 74-летнему американцу предъявили обвинения в террористических угрозах и хулиганстве.

