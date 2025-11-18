В Дагестане при наезде на лошадь погиб водитель легковой машины
Один человек погиб и двое получили травмы в результате наезда автомобиля на лошадь в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.
ДТП произошло около полуночи на трассе Буйнакск — Кизилюрт в Буйнакском районе. За рулем автомобиля «ВАЗ» находился 40-летний местный житель. Неожиданно на дорогу выбежала лошадь, с которой произошло столкновение.
«В результате ДТП водитель автомобиля от полученных тяжких травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Двое пассажиров автомобиля в возрасте 31 и 35 лет были госпитализированы в ЦГБ Буйнакска.
Материал дополняется
