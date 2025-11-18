 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Начальника больницы ФСИН заподозрили во взятке телевизором и вагончиком

Фото: СК России по Челябинской области
Фото: СК России по Челябинской области

Начальника туберкулезной больницы № 3 ГУФСИН по Челябинской области подполковника Евгения Архипова задержали по подозрению в получении взяток за обеспечение послаблений в режиме содержания и содействие в условно-досрочном освобождении осужденных. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах; информацию также подтвердили изданию «Вечерний Челябинск» в пресс-службе СК по региону.

Архипова задержали сотрудники УФСБ во взаимодействии с ГУСБ ФСИН. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки). Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие полагает, что с 1 января 2024 по 1 ноября 2025 года Архипов получил от заключенного телевизор, строительный вагончик и стройматериалы стоимостью не менее 150 тыс. руб. По версии силовиков, за эти «подарки» начальник больницы создавал осужденному особые условия — закрывал глаза на нарушения, разрешал пользоваться телефоном и другими запрещенными техническими средствами.

Ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с ГУСБ ФСИН России задержали трех сотрудников регионального управления ФСИН — первого заместителя начальника ГУФСИН полковника Сергея Бульчука, начальника отдела безопасности полковника Олега Мохова и главного бухгалтера ведомства полковника Марину Уфимцеву. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

15 ноября Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и заключил всех троих под стражу до 12 января 2026 года.

