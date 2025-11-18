Биолог Масленников умер в 62 года во время поездки в Китай

Сергей Масленников (Фото: ННЦМБ ДВО РАН)

В 62 года скончался руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А.В.Жирмунского (ННЦМБ) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН Сергей Масленников. Он умер во время рабочей поездки в город Янтай в Китае, сообщает пресс-служба ННЦМБ ДВО РАН.

«Администрация центра, друзья и коллеги выражают искренние соболезнования его родным и близким. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Масленников родился в 1963 году. Окончил биолого-почвенный факультет Дальневосточного государственного Ууниверситета в 1986-м по специальности «биология». В 1991–1994 годах учился в очной аспирантуре при ДВО РАН по специальности «гидробиология». В 1997-м защитил кандидатскую диссертацию по гидробиологии. С 1986 года начал работать в ДВО РАН. В 2007-м получил звание доцента по специальности «гидробиология».

Среди научных интересов Масленникова — гидробиология, экология, марикультура, аквакультура. Он автор более 60 научных публикаций.