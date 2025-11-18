 Перейти к основному контенту
Политика
Один из готовивших покушение на Шойгу ранее проходил по делу об убийстве

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Участник подготовки покушения на высокопоставленного российского чиновника на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов ранее проходил по делу об убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова, застреленного в марте 2016 года. Уголовное дело против уроженца Таджикистана выделили в отдельное производство в связи с розыском подозреваемого, следует из материалов Верховного суда Башкирии, с которыми ознакомился ТАСС.

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», по версии следствия, организаторами убийства Купцова стали его бывшая невестка Ирина Купцова и гражданин Таджикистана Саъдулло Касимов. Мотивом следствие называло долг Купцовой перед потерпевшим в размере 1,5 млн руб. Она привлекла Шамсова для поиска исполнителей преступления в Москве, предложив оплату в размере 1 млн руб.

Согласно судебным материалам, Купцова и Шамсов распределили роли: одна обеспечивала денежное вознаграждение для исполнителей и предоставляла огнестрельное оружие с боеприпасами, а другой разрабатывал план убийства и подбирал исполнителей. Предпринимателя застрелили по дороге от машины к подъезду дома.

В мае 2019-го суд приговорил Купцову к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Еще трое фигурантов дела — Саъдулло Касимов, Нусратулло Шодиев и Сайод Сафаргалиев получили сроки от восьми до 15 лет.

«МК» сообщил о предотвращении покушения на Шойгу
Политика
Сергей Шойгу

В пятницу, 14 ноября, ФСБ сообщила о предотвращении убийства одного из высших должностных лиц России на Троекуровском кладбище, не называя имени фигуранта. По данным ведомства, покушение готовилось по заданию Украины во время посещения чиновником могил близких родственников. По информации «Московского комсомольца», этот высокопоставленный российский чиновник, на которого готовилось покушение, — секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Работник кладбища сообщил РБК, что беспилотный трактор, использовавшийся саперами при разминировании, действительно направляли к участку с могилой родителей Шойгу.

В ходе расследования задержали несколько человек, в том числе супружескую пару. По показаниям супругов, они действовали по инструкции куратора из интернета, согласно которой должны были доставить на кладбище вазу с цветами — внутри были камера и, предположительно, взрывное устройство. За выполнение задания обоим обещали метадон. Пару задержали на обратном пути домой.

На Троекуровском кладбище похоронены родители Шойгу — Кужугет Сереевич и Александра Яковлевна, а также сестра Лариса, скончавшаяся в 2021 году.

