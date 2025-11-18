 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ТАСС узнал, что экс-топ-менеджер «Росатома» попросился на спецоперацию

ТАСС: экс-топ-менеджер «Росатома» Сахаров попросился на спецоперацию

Экс-директор одного из подразделений госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, проходящий по делу о получении почти 5 млн руб. взятки от руководства строительной компании «Фенсма», заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и попросил разрешить ему отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, Сахаров сообщил следствию о дополнительном, ранее неизвестном эпизоде получения взятки от одного из основных подрядчиков «Росатома». При этом он в очередной раз попросил предоставить ему возможность участвовать в спецоперации. По словам собеседника ТАСС, ходатайства фигуранта пока остаются без удовлетворения.

Другой собеседник агентства отметил, что шансы на удовлетворение просьбы невелики: через год бывший топ-менеджер достигнет предельного возраста для заключения военного контракта — 65 лет, что ограничивает возможность заключить контракт и воспользоваться механизмом освобождения от уголовной ответственности.

Бывшего топ-менеджера «Росатома» приговорили к 12 годам за взятку
Бизнес

Бывший директор по капитальным вложениям и затем по контролю проектов сооружения «Росатома» Сахаров был арестован в марте 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным «РИА Новости», чиновник утверждал, что получил деньги «за консультирование организации при реализации контрактов» структур госкорпорации.

Как уточняет ТАСС, против Сахарова возбуждены два дела. Первое связано с получением взятки от первого заместителя гендиректора «Оргэнергостроя» Элгуджи Кокосадзе. В конце мая суд приговорил Сахарова к 12 годам лишения свободы, а Кокосадзе — к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки.

Второй эпизод выделен в отдельное производство и касается инжиниринговой компании. Следствие считает, что Сахаров устроил знакомую своей супруги в «Интенс инжиниринг», чтобы получить долю в компании и последующее вознаграждение. Его жена Дарья проходит по делу как посредник в передаче взятки и находится под домашним арестом. По данным ТАСС, супруги признали вину и подали заявление о разводе.

Плугина Ирина
Росатом взятка зона спецоперации контрактная служба
