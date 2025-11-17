 Перейти к основному контенту
Общество
0

В центре Лондона к 25-летию кинофраншизы поставили статую Бриджит Джонс

Статуя Бриджит Джонс на площади Лестер-сквер в Лондоне, Великобритания
Статуя Бриджит Джонс на площади Лестер-сквер в Лондоне, Великобритания (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Бронзовую статую главной героини фильмов о Бриджит Джонс, которую сыграла американская актриса Рене Зеллвегер, установили на площади Лестер-сквер в центре Лондона, сообщает Associated Press (AP).

Как пишет AP, скульптуру установили в честь 25-летия выхода первого фильма о Бриджит Джонс.

Первая часть сериала называется «Дневник Бриджит Джонс», ее премьера состоялась 10 марта 2001 года.

Статуя изображает Бриджит Джонс в мини-юбке и с дневником и ручкой в руках. На Лестер-сквер также стоят фигуры Гарри Поттера, Мэри Поппинс и медвежонка Паддингтона.

В Лондоне поставят памятник Бриджит Джонс
Life
Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Дневник Бриджет Джонс&raquo;

Зеллвегер присутствовала на открытии вместе с писательницей Хелен Филдинг, на основе романов которой было снято кино.

Фильмы о Бриджит Джонс — это романтические комедии, описывающие жизнь обычной лондонской женщины, которая пытается наладить личную жизнь, карьеру и справиться с комплексами, постоянно попадая в нелепые ситуации.

Вслед за «Дневником Бриджит Джонс» вышли «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Ребенок Бриджит Джонс» и «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Эти картины собрали почти $900 млн в мировом прокате, отмечает The Guardian.

