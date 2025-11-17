В Эрмитаже сообщили, что с 1 декабря там подорожают билеты
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге объявил о повышении цен на входные билеты с 1 декабря 2025 года. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале музея.
Базовая стоимость разового билета в Главный музейный комплекс и здание Главного штаба увеличится с 500 до 700 руб. Музей сохранит специальную цену 500 руб. для вечерних сеансов, которые проходят по вторникам, пятницам и субботам.
Пресс-служба Эрмитажа уточнила, что все действующие льготы и социальные программы сохранятся. Как отмечают в музее, примерно 25% посетителей продолжат посещать экспозиции бесплатно, а еще 10% — по льготным билетам.
Повышение цен стало первым с 2022 года, когда билет подорожал с 400 до 500 руб.
