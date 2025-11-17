Пол Маккартни записал немой трек в знак протеста против ИИ в музыке

Пол Маккартни (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни записал трек длительностью 2 мин. 45 сек. без слов и мелодии. Таким образом он присоединился к протесту европейских артистов, выступивших против применения искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальной индустрии, пишет The Guardian.

Газета подробно описывает, что ждет слушателей: сначала 55 сек. шипения пленки, затем 15 сек. стука, будто кто-то открывает дверь или ходит по комнате, затем еще 80 сек. шипения и шорохов, после чего все затухает.

Созданный 83-летним сэром Маккартни трек войдет в коллективный «немой» альбом Is This What We Want? («Это то, чего мы хотим?»). Альбом в цифровом виде вышел в феврале 2025 года, в ноябре 2025 запланирован его выход не виниле с бонус-треком Маккартни.

Все включенные в него композиции были записаны в пустых музыкальных студиях, в них также можно услышать тихое шипение и странное постукивание вместо запоминающихся мелодий и выразительных текстов, отмечает издание.

Среди авторов необычного релиза — Кейт Буш, The Clash, Pet Shop Boys, кинокомпозитор Ханс Циммер, фронтмен группы Blur Дэймон Албарн и многие другие известные и популярные исполнители. Пластинку до конца ноября издадут на виниле.

«Британское правительство не должно легализовать кражу музыки в целях получения выгоды компаниями, занимающимися искусственным интеллектом», — цитирует газета дисклеймер к будущему альбому.

В 2025 году британские власти подписали соглашение с американскими технологическими компаниями Open AI, Google и Anthropic. Стороны договорились активней внедрять ИИ в государственном секторе и в экономике.

Одновременно обсуждается возможность исключения из британского закона об авторском праве для «интеллектуального анализа текстов и данных», чтобы упростить процедуру использования художественной и музыкальной продукции для обучения генеративных моделей.

Британский парламент собирается обсудить новую систему правого регулирования ИИ и авторских прав в 2026 году.