Общество⁠,
0

В России резко снизилась доля микроквартир

«Известия»: доля микроквартир в России резко сократилась до 8,6%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние полгода предложение микроквартир в новостройках крупных российских городов сократилось до 8,6% — это минимальный показатель за последние годы, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков. В 2018 году доля такого жилья достигала 17% от общего объема.

Основной причиной снижения стали запреты на строительство жилья площадью менее 28 кв. м, введенные сначала в Москве, а затем в Подмосковье. Больше всего доля микростудий сократилась в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Краснодаре, тогда как в Волгограде, Челябинске, Казани и Омске предложение малогабаритного жилья даже немного подросло.

Эксперты «Яндекс Недвижимости» отмечают, что средняя стоимость студий в городах-миллионниках продолжает расти и в октябре 2025 года достигла 5,9 млн руб. Несмотря на снижение предложения, интерес покупателей к такому формату сохраняется — микроквартиры составляют около 13% просмотров в сегменте новостроек.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин прогнозирует дальнейшее сокращение доли малогабаритного жилья в связи с возможным исключением квартир менее 28 кв. м из программ семейной ипотеки. К 2027–2028 годам такие предложения могут стать редкостью на рынке новостроек большинства крупных городов.

При этом к 2025 году число микроквартир, сдающихся в аренду в Москве, выросло в семь раз. Аналитики объясняют происходящее тем, что ранее на рынке новостроек действовала льготная ипотека. Инвесторы, которые занимали высокую долю среди участников программы в первые ее годы, чаще всего покупали компактное жилье по невысоким ценам, чтобы потом сдать или перепродать недвижимость.

