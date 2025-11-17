 Перейти к основному контенту
С начала года в Москве снесли свыше 200 домов по программе реновации

Сюжет
Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

Правительство Москвы с начала 2025 года демонтировало 211 расселенных домов по технологии «умный снос» в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский. Работы велись в 51 районе всех округов столицы с последующей переработкой отходов и минимальным воздействием на среду.

По словам Овчинского, больше всего зданий снесли в Новомосковском округе — 42, далее следуют Юго-Восточный (41) и Восточный (26) АО. Кроме того, демонтировали 20 домов в Юго-Западном округе, 17 — в Западном, 16 — в Северо-Восточном, по 15 — в Южном и Северном округах. Всего в демонтированных с начала года домах проживали около 33 тыс. жителей.

«На месте сноса старых домов появляются не только новые жилые комплексы по программе реновации, но и благоустроенные дворы, — цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. — Большое внимание уделяется озеленению придомовой территории, установке детских и спортивных площадок, а также зон отдыха для горожан».

«Умный снос» — экологичная и безопасная технология демонтажа, при которой максимальная доля строительных материалов идет в переработку, что снижает воздействие на окружающую среду, рассказали в столичном департаменте. Также технология ускоряет ввод новых корпусов на месте прежних домов.

Ранее в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что дома по реновации позволяют экономить до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками. Столичная программа реновации утверждена в августе 2017 года, охватывает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

