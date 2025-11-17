На трассе «Дон» в ушедшей в занос машине погибли четыре человека
В результате дорожной катастрофы в Туапсинском районе Краснодарского края в ночь на понедельник, 17 ноября, погибли четыре человека, еще один пострадавший доставлен в больницу.
Авария произошла на трассе «Дон» вблизи села Молдавановка.
«Водитель «ВАЗ» не выбрал безопасную скорость и допустил неуправляемый занос. Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «МАН» с полуприцепом», — сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
При столкновении погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, еще один пассажир доставлен в больницу.
Материал дополняется
