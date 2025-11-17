Дептранс сообщил о закрытом движении на части МКАД

На МКАД в районе Волгоградского проспекта закрыто движение, сообщил Дептранс.

В ведомстве уточнили, что движение закрыто на внутренней стороне дороги.

Движения нет в районе развязки Волгоградского проспекта и МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». На месте произошло ДТП — «

Левый ряд, Средний ряд, Правый ряд», — говорится в сообщении пользователей, которое они оставили на карте.

Из-за этого пробка на внутренней части МКАД растянулась от пересечения с Волгоградским проспектом до пересечения с Носовихинским шоссе.