Дептранс сообщил о закрытом движении на части МКАД
На МКАД в районе Волгоградского проспекта закрыто движение, сообщил Дептранс.
В ведомстве уточнили, что движение закрыто на внутренней стороне дороги.
Движения нет в районе развязки Волгоградского проспекта и МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». На месте произошло ДТП — «
Левый ряд, Средний ряд, Правый ряд», — говорится в сообщении пользователей, которое они оставили на карте.
Из-за этого пробка на внутренней части МКАД растянулась от пересечения с Волгоградским проспектом до пересечения с Носовихинским шоссе.
