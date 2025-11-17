«РИА Новости» узнало о выселении россиян из их квартир в Египте
Владельцев квартир в жилом комплексе Royal Oasis в Шарм-эш-Шейхе выселили по решению суда. Половиной владельцев недвижимости являются граждане России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По данным собеседника, квартиры были куплены в 2006–2008 годах, однако позже застройщик заложил комплекс в Housing & Development Bank, включив в залог уже проданные квартиры. После его смерти в 2017 году банк через суд добился передачи заложенного имущества.
Затем суд постановил выселить всех жильцов — владельцев 55 квартир. В их числе граждане России, Великобритании, Австралии, Венгрии, Италии, США, Украины и Египта. Источник подчеркнул, что собственники квартир не участвовали в судебном процессе и не были его стороной.
«Как застройщик заложил не принадлежащее ему имущество и как банк это принял, это уже совсем другой вопрос», — сказал собеседник агентства и сообщил, что владельцы квартир планируют обжаловать решение суда.
РБК направил запрос в посольство России в Египте.
Ранее об этом инциденте сообщил телеграм-канал SHOT. По его данным, после смерти владельца жилого комплекса мать в счет уплаты оставленных им долгов передала ЖК в собственность банка, который впоследствии через суд выселил собственников квартир. Так недвижимости лишились «несколько семей из России».
