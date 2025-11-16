 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Конгрессмен Шерман обвинил Маска в том, что ему попалась эротика в Х

Брэд Шерман
Брэд Шерман (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Конгрессмен США Брэд Шерман, которого сфотографировали за просмотром полуобнаженных девушек в соцсети X во время перелета, обвинил в появлении этого контента миллиардера Илона Маска. Как заявил официальный представитель 71-летнего политика, Шерман просто листал ленту, но после покупки соцсети Маском алгоритмы стали показывать пользователям контент, «о котором они не просили». Об этом сообщает New York Post.

«Это было не более чем прокрутка ленты Twitter (старое название Х. — РБК), и, к сожалению, Илон Маск испортил алгоритм Twitter, чтобы предоставлять людям контент, о котором они не просили и на который не подписывались», — заявил представитель 71-летнего законодателя в ответ на запрос издания.

Фотографии конгрессмена с планшетом, на экране которого были видны изображения полуобнаженных девушек, получили широкое распространение в соцсетях и привлекли внимание общественности, включая Дональда Трампа-младшего. Представитель Шермана подчеркнул, что политик не искал специально подобные материалы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
американский конгрессмен эротика контент США
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Илон Маск запустил свою «Википедию». Пять противоречий в статьях от Grok
Технологии и медиа
Как влияли на акции Tesla твиты Маска и ссоры с Трампом. Инфографика
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
В «Рубине» заявили о попытке урегулировать ситуацию с травмой футболистки Спорт, 20:47
Лавров рассказал о нарушении принципов Нюрнбергского приговора Политика, 20:44
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
«Ъ» назвал покупателя половины бывшего производителя Zewa Бизнес, 20:27
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 20:25
Конгрессмен Шерман обвинил Маска в том, что ему попалась эротика в Х Общество, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Карибское море на фоне обострения с Венесуэлой вошел авианосец США Политика, 20:02
СКА чуть не упустил победу над лидером КХЛ, ведя 4:1 Спорт, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 19:52
Греция запустит «Вертикальный коридор» для поставок газа на Украину Политика, 19:51
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Axios рассказал, как Швейцария задобрила Трампа подарками Политика, 19:42