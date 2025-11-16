Конгрессмен Шерман обвинил Маска в том, что ему попалась эротика в Х

Брэд Шерман (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Конгрессмен США Брэд Шерман, которого сфотографировали за просмотром полуобнаженных девушек в соцсети X во время перелета, обвинил в появлении этого контента миллиардера Илона Маска. Как заявил официальный представитель 71-летнего политика, Шерман просто листал ленту, но после покупки соцсети Маском алгоритмы стали показывать пользователям контент, «о котором они не просили». Об этом сообщает New York Post.

«Это было не более чем прокрутка ленты Twitter (старое название Х. — РБК), и, к сожалению, Илон Маск испортил алгоритм Twitter, чтобы предоставлять людям контент, о котором они не просили и на который не подписывались», — заявил представитель 71-летнего законодателя в ответ на запрос издания.

Фотографии конгрессмена с планшетом, на экране которого были видны изображения полуобнаженных девушек, получили широкое распространение в соцсетях и привлекли внимание общественности, включая Дональда Трампа-младшего. Представитель Шермана подчеркнул, что политик не искал специально подобные материалы.