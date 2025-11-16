 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Скончался российский американист Владимир Батюк

Владимир Батюк
Владимир Батюк (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

На 65-м году жизни скончался Владимир Батюк — один из ведущих российских ученых-международников, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН), доктор исторических наук. Об этом сообщает пресс-служба ИСКРАН.

Профессиональная биография исследователя была связана с ИСКРАН, куда он пришел после окончания исторического факультета МГУ. Батюк стоял у истоков формирования школы военно-политических и европейских исследований института. Его работы по анализу российско-американских отношений стали важной частью отечественной американистики.

За выдающиеся научные достижения ученый был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Многие годы Владимир Батюк преподавал на факультете мировой политики ГАУГН, в Высшей школе экономики и ИСКРАН, подготовив плеяду российских американистов. Он руководил курсовыми работами и диссертациями, передавая знания и опыт молодому поколению международников.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
умер ученый смерть ученый Институт
