В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь за коррупцию
Народная прокуратура городского округа Синьсян в китайской провинции Хэнань санкционировала арест бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня (в миру — Лю Инчен), которого подозревают в коррупционных преступлениях, сообщает Центральное телевидение Китая.
Департамент общественной безопасности провинции Хэнань поручил возбудить дело для расследования.
Шаолиньский храм является всемирно известным буддийским святилищем и родиной кунг-фу. Ши Юнсинь был 30-м настоятелем храма.
Юнсиня в июле лишили сана из-за подозрений в растратах и нарушении монашеского обета безбрачия. Шаолинь обвинил Юнсиня в незаконном присвоении имущества храма и нарушении буддийских заповедей — монах поддерживал сексуальные отношения с несколькими женщинами и является отцом как минимум одного ребенка.
