В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь за коррупцию

Ши Юнсинь
Ши Юнсинь (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Народная прокуратура городского округа Синьсян в китайской провинции Хэнань санкционировала арест бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня (в миру — Лю Инчен), которого подозревают в коррупционных преступлениях, сообщает Центральное телевидение Китая.

Департамент общественной безопасности провинции Хэнань поручил возбудить дело для расследования.

Шаолиньский храм является всемирно известным буддийским святилищем и родиной кунг-фу. Ши Юнсинь был 30-м настоятелем храма.

«Монаха-гендиректора» Шаолиня заподозрили в нарушении обета и растратах
Общество
Ши Юнсинь

Юнсиня в июле лишили сана из-за подозрений в растратах и нарушении монашеского обета безбрачия. Шаолинь обвинил Юнсиня в незаконном присвоении имущества храма и нарушении буддийских заповедей — монах поддерживал сексуальные отношения с несколькими женщинами и является отцом как минимум одного ребенка.

Полина Минаева
Китай монастырь Шаолинь арест

