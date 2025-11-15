Американский ведущий узнал о раке благодаря письму зрительницы

Тарек Эль Мусса (Фото: Roy Rochlin / Getty Images for Empire State Realty Trust)

Американский телеведущий Тарек Эль Мусса узнал о том, что он болен раком, благодаря письму зрительницы. Об этом он рассказал в Instagram.

По словам телеведущего, во время работы над вторым сезоном телешоу «Игра вслепую» он получил электронное письмо от одной из зрительниц.

«В письме говорилось: «Я дипломированная медсестра из Техаса. Я заметила шишку на шее у Тарека. Это не шутка, ему нужно обследоваться», — рассказал телеведущий.

После нескольких обследований ему диагностировали рак щитовидной железы 3 стадии. В результате Эль Муссе удалили пораженный орган, а также лимфоузлы, в которых образовались метастазы.

В ходе лечения рака щитовидной железы ведущий также решил пройти еще одно УЗИ, по итогам которого у него диагностировали рак яичек. Как отметил Эль Мусса, на время лечения он не прекратил работу на телешоу. Сейчас ведущий находится в ремиссии.