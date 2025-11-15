Филимонов: в Вологде и Череповце сняли все вывески магазинов «Красное & Белое»

В Вологде и Череповце сняли все вывески магазинов «Красное & Белое»

Все вывески сети алкомаркетов «Красное & Белое» демонтировали в Вологде и Череповце из-за нарушений правил благоустройства, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в телеграм-канале.

«С фасадов зданий убрали конструкции, размещенные с нарушением правил благоустройства. Это логичное следствие той работы, которую ведем по регулированию розничной торговли спиртным в регионе. К тому же компания не осуществляет продажу алкоголя с 25 июля — действие лицензии приостановлено», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что владельцам сети предстоит принять условия ведения бизнеса в регионе и приступить к ребрендингу. Наиболее эффективным путем развития алкогольного бизнеса Филимонов назвал переформатирование в сеть продуктовых магазинов у дома с сохранением алкогольной лицензии при соблюдении областного законодательства.

Глава региона подчеркнул готовность к партнерству со всеми сетями бывших алкомаркетов и оказание всемерного содействия в их переформатировании. «Новые стандарты — это не более 20% торговли алкоголем в отдельном зале и функционирование в соответствии с режимом продажи, предписанным областным законом, в формате продуктового магазина», — добавил он.

РБК направил запрос в «Красное & Белое».

В августе Филимонов заявил об уходе «Красного & Белого» из региона, действие лицензии ее юрлица «Альфа-М» досрочно прекращено. Причиной отзыва лицензии он назвал «нарушения, которые допускала сеть».

С 1 марта в регионе запретили продавать алкоголь в магазинах на первых этажах и в подвальных помещениях многоквартирных домов. Под эту категорию попадают алкомаркеты и «наливайки». Кроме того, приобрести спиртное в Вологодской области теперь можно только в будние дни с 12:00 до 14:00.

Филимонов объяснял инициативу борьбой со смертностью из-за алкоголизма. В середине мая Минздрав заявил, что в регионах, где ввели подобную практику, уровень смертности снизился.

Совладелец «Красного & Белого» Сергей Студенников в интервью РБК подчеркивал, что торговые точки сети являются не алкомаркетами, а «магазинами у дома»: «В алкомаркетах доля продаж алкоголя составляет 80–90%, а у нас — менее четверти; все остальное — это продукты питания, напитки, товары повседневного спроса, табак».