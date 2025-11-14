Кабмин подготовит план по повышению безопасности дорожного движения
Президент России Владимир Путин поручил правительству за полгода утвердить план мероприятий для повышения безопасности дорожного движения в стране. Указ президента размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
«Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в документе.
В конце 2024 года Путин подписал закон о повышении штрафов за несколько нарушений ПДД. Ужесточилось наказание за превышение разрешенной скорости (с 500–5000 до 750–7500 руб.), проезд на красный свет (с 500–1000 до 1125–1500 руб.) и вождение в состоянии опьянения или передачу права на управление (с 30 тыс. до 45 тыс. руб.).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России