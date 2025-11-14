 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Кабмин подготовит план по повышению безопасности дорожного движения

Путин поручил подготовить план по повышению безопасности дорожного движения
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил правительству за полгода утвердить план мероприятий для повышения безопасности дорожного движения в стране. Указ президента размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

«Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в документе.

В России назвали регионы с самым большим числом нарушителей ПДД
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

В конце 2024 года Путин подписал закон о повышении штрафов за несколько нарушений ПДД. Ужесточилось наказание за превышение разрешенной скорости (с 500–5000 до 750–7500 руб.), проезд на красный свет (с 500–1000 до 1125–1500 руб.) и вождение в состоянии опьянения или передачу права на управление (с 30 тыс. до 45 тыс. руб.).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
правительство дорожное движение Владимир Путин ПДД
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В бюджет Москвы заложили ₽25 млрд от штрафов за нарушения ПДД
Экономика
Штрафы за нарушение ПДД вырастут в 2025 году. Инфографика
Общество
В Москве при ДТП на проезжей части погиб инвалид-колясочник
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения обломков дрона Политика, 20:42
Впервые за полгода ввод жилья в России превысил прошлогодние показатели Недвижимость, 20:42
Шесть многоквартирных домов получили повреждения в Новороссийске Общество, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Волгоградской области священник покончил с собой Общество, 20:32
Судан: ключевые факты о стране и вооруженном конфликте в Дарфуре База знаний, 20:31
В Швеции несколько человек погибли при столкновении автобуса с остановкой Общество, 20:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 20:25
Карпин назвал игроков, которые не помогут сборной в матче с Чили Спорт, 20:25
В США попытаются убедить Трампа не возобновлять ядерные испытания Политика, 20:22
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Медведев назвал конфликт на Украине самым кровопролитным в XXI веке Политика, 20:15
Пойманный на кокаине Морозов забил в первом же матче после возвращения Спорт, 20:04
Кабмин подготовит план по повышению безопасности дорожного движения Общество, 20:01