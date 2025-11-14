Кабмин подготовит план по повышению безопасности дорожного движения

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил правительству за полгода утвердить план мероприятий для повышения безопасности дорожного движения в стране. Указ президента размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

«Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в документе.

В конце 2024 года Путин подписал закон о повышении штрафов за несколько нарушений ПДД. Ужесточилось наказание за превышение разрешенной скорости (с 500–5000 до 750–7500 руб.), проезд на красный свет (с 500–1000 до 1125–1500 руб.) и вождение в состоянии опьянения или передачу права на управление (с 30 тыс. до 45 тыс. руб.).