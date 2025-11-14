 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

КС допустил административную и уголовную ответственность за одну аварию

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Одно нарушение правил дорожного движения (ПДД) может стать причиной привлечения водителя одновременно к административной и уголовной ответственности, постановил Конституционный суд (.pdf).

Разбирательство началось по запросу Ивановского районного суда Ивановской области в связи с жалобой гражданина И., полная фамилия которого не приводится. В феврале 2024 года автобус под управлением И. столкнулся с легковым автомобилем, который затем врезался в другую машину. Водитель первой легковушки погиб, из-за чего против И. завели уголовное дело. Водитель второй легковушки получил легкие травмы, из-за чего против И. завели административное дело.

«Ивановский районный суд <...> посчитал, что заявителю вменяется нарушение одного и того же пункта ПДД, совершенное в одно и то же время, но с разницей в наступивших последствиях. Апеллируя к тому, что оспариваемые нормы вступают в противоречие с конституционным принципом «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление», суд приостановил производство по делу и обратился с запросом в КС», — сказано в постановлении.

Конституционный суд пояснил, что нарушение ПДД, повлекшее разные последствия — легкий вред здоровью одного человека и смерть другого, — образует два самостоятельных состава правонарушения. Административная ответственность наступает за причинение легкого вреда здоровью, а уголовная — за смерть по неосторожности. Эти нормы не противоречат Конституции, поскольку защищают разные права: жизнь и здоровье.

Таким образом, производство по административному делу не прекращается, даже если возбуждено уголовное дело по факту гибели другого участника аварии. Суд подчеркнул, что такое решение соответствует принципу справедливости, так как учитывает множественность последствий одного нарушения ПДД.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Конституционный суд Ивановская область ДТП

