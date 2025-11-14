В Волгоградской области священник покончил с собой
В городе Урюпинске Волгоградской области погиб протоиерей Сергий Скребцов, служивший в храме Рождества Христова, сообщили РБК в другом городском храме Сергия Радонежского.
«Подробности его смерти не известны. Ведется следствие. Надеемся, что по его окончании хоть что-нибудь прояснится», — рассказали там.
V1.ru со ссылкой на священнослужителей сообщает, что Скребцов покончил с собой. Тело 60-летнего священника было обнаружено в его доме в ночь с 10 на 11 ноября. Следственный комитет по Волгоградской области проводит проверку.
Издание «Городские вести» пишет, что, по информации близких, у священнослужителя было серьезное заболевание. Священника похоронили в среду на городском кладбище в хуторе Попов без отпевания.
Скребцов родился в 1965 году, получил строительное образование в Волгоградском техникуме, а в 1997 году окончил духовное училище. В 2014 году он был возведен в сан протоиерея.
