 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В Волгоградской области священник покончил с собой

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В городе Урюпинске Волгоградской области погиб протоиерей Сергий Скребцов, служивший в храме Рождества Христова, сообщили РБК в другом городском храме Сергия Радонежского.

«Подробности его смерти не известны. Ведется следствие. Надеемся, что по его окончании хоть что-нибудь прояснится», — рассказали там.

V1.ru со ссылкой на священнослужителей сообщает, что Скребцов покончил с собой. Тело 60-летнего священника было обнаружено в его доме в ночь с 10 на 11 ноября. Следственный комитет по Волгоградской области проводит проверку.

Издание «Городские вести» пишет, что, по информации близких, у священнослужителя было серьезное заболевание. Священника похоронили в среду на городском кладбище в хуторе Попов без отпевания.

Скребцов родился в 1965 году, получил строительное образование в Волгоградском техникуме, а в 1997 году окончил духовное училище. В 2014 году он был возведен в сан протоиерея.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Ксения Потрошилина
священник священники Волгоградская область епархия гибель

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
На Украине священника мобилизовали во время крестного хода
Политика
The Times узнала о самоубийстве воевавшего за ВСУ британского наемника
Общество
Смерть врача в Москве после приезда к ребенку посчитали самоубийством
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения обломков дрона Политика, 20:42
Впервые за полгода ввод жилья в России превысил прошлогодние показатели Недвижимость, 20:42
Шесть многоквартирных домов получили повреждения в Новороссийске Общество, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Волгоградской области священник покончил с собой Общество, 20:32
Судан: ключевые факты о стране и вооруженном конфликте в Дарфуре База знаний, 20:31
В Швеции несколько человек погибли при столкновении автобуса с остановкой Общество, 20:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 20:25
Карпин назвал игроков, которые не помогут сборной в матче с Чили Спорт, 20:25
В США попытаются убедить Трампа не возобновлять ядерные испытания Политика, 20:22
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Медведев назвал конфликт на Украине самым кровопролитным в XXI веке Политика, 20:15
Пойманный на кокаине Морозов забил в первом же матче после возвращения Спорт, 20:04
Кабмин подготовит план по повышению безопасности дорожного движения Общество, 20:01