В Мытищах завершили сборку первого поезда модификации «Москва-2026»

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На расположенном в подмосковных Мытищах предприятии «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг») завершили сборку первого поезда нового поколения «Москва-2026». Сейчас специалисты проводят наладку внутренних систем и заводские тесты, до конца года состав поступит в столичное метро для проведения испытаний. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На заводе уже завершили сварку кузова, сбор рамы, боковины и крыши вагона, проверили его герметичность, покрасили кузов. Также специалисты закончили финишную сборку салона и установку подвагонного оборудования.

«Сегодня уже около 79% поездов в метро — нового поколения. К концу следующего года мы планируем полностью завершить обновление парка поездов Замоскворецкой линии, — подчеркнул вице-мэр Ликсутов. — Важно отметить, что современные составы изготавливают из отечественных комплектующих. В 2026–2027 годах парк подвижного состава метро пополнят более 700 новых вагонов».

По сравнению с составами марки «Москва-2024», в новой модификации поезда обновили элементы интерьера салона, изменили внешний вид остекления на поручнях входной группы и блок связи пассажиров с машинистом, увеличили количество воздуховодов в потолочной части. Кроме того, изменились вид корпуса камеры заднего вида и футуристическое освещение головной части составов — форма фар стала более вытянутой. Пассажирские сиденья стали удобнее из-за отсутствия металлических стыков. При этом сохранены все ключевые преимущества «Москвы-2024»: широкие двери и межвагонные переходы, современная система климат-контроля, адаптивное освещение, большое количество зарядок USB и Type-C.