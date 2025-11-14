ВСК пообещала в течение недели восстановить сервисы после кибератаки
Специалисты страховой компании ВСК продолжают восстановление работы электронных сервисов после кибератаки, на полное устранение ее последствий понадобится еще несколько дней, сообщили РБК в компании.
«Ориентировочно в течение недели работа сервисов будет восстановлена», — ответили в компании на запрос корреспондента РБК.
Технические проблемы наблюдаются в работе сайта и приложения ВСК. В частности, 13 и 14 ноября при попытке авторизации в личном кабинете по номеру телефона мобильный сервис выдавал ошибку «502».
В компании извинились за возникшие неудобства.
О масштабной атаке на инфраструктуру компании ВСК сообщила 13 ноября.
«Уважаемые клиенты, вчера, 12 ноября, мы зафиксировали масштабную кибератаку на наши IT-системы. В настоящее время наши специалисты вместе с привлеченными экспертами работают над устранением последствий и восстановлением работы», — говорилось в сообщении.
В компании заверили, что данные пользователей не скомпрометированы и находятся в безопасности, атака затронула только IT-инфраструктуру.
«Офисы ВСК работают в штатном режиме. Все взятые на себя обязательства компания выполняет в полном объеме», — заверили в ВСК.
ВСК — российская страховая компания, полное наименование — «Страховое акционерное общество «ВСК». Компания основана 11 февраля 1992 года, штаб-квартира расположена в Москве.
Компания предоставляет услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Основные направления деятельности: автострахование, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней.
