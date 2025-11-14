 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд оштрафовал главу киноклуба Ельцин-центра за дискредитацию армии

Вячеслав Шмыров
Вячеслав Шмыров (Фото: Chernyshovkin / Wilipedia)

Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил штраф 45 тыс. руб. руководителю киноклуба Ельцин-центра и кинокритику Вячеславу Шмырову по делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Там отметили, что решение районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано или опротестовано в течение десяти суток.

Шмыров на заседание не явился, его интересы представлял адвокат. Защитник сообщил, что решение суда будет обжаловано в установленном порядке, передает «Интерфакс».

Замглавы «Ельцин-центра» обжаловала штраф за дискредитацию армии
Политика
Людмила Телень

Дело Шмырова суд рассматривал повторно. В начале сентября 2025 года судья вернула в полицию административный протокол на кинокритика, поскольку он был составлен с нарушениями. В частности, в протокол были внесены правки в отсутствии самого Шмырова, об изменениях его не проинформировали, сообщил «РБК Екатеринбург».

Административное дело на Шмырова завели в конце августа 2025 года из-за его поста в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), датированного февралем 2022 года.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Екатеринбург дискредитация армии КоАП штраф Ельцин-центр

