Суд оштрафовал главу киноклуба Ельцин-центра за дискредитацию армии

Вячеслав Шмыров (Фото: Chernyshovkin / Wilipedia)

Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил штраф 45 тыс. руб. руководителю киноклуба Ельцин-центра и кинокритику Вячеславу Шмырову по делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Там отметили, что решение районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано или опротестовано в течение десяти суток.

Шмыров на заседание не явился, его интересы представлял адвокат. Защитник сообщил, что решение суда будет обжаловано в установленном порядке, передает «Интерфакс».

Дело Шмырова суд рассматривал повторно. В начале сентября 2025 года судья вернула в полицию административный протокол на кинокритика, поскольку он был составлен с нарушениями. В частности, в протокол были внесены правки в отсутствии самого Шмырова, об изменениях его не проинформировали, сообщил «РБК Екатеринбург».

Административное дело на Шмырова завели в конце августа 2025 года из-за его поста в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), датированного февралем 2022 года.