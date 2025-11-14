Директор Владимира Стеклова опроверг информацию о госпитализации актера

Владимир Стеклов (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК)

Директор Владимира Стеклова опроверг информацию о госпитализации артиста. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал об экстренной госпитализации актера после жалоб на ухудшение самочувствия. После этого ему, по сообщению канала, удалили злокачественную опухоль. Mash также уточнил подробности операции: во время нее хирурги, по данным канала, использовали робота.

Владимир Стеклов — советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. С девятого класса школы Стеклов занимался в театральной студии. В 1966 году окончил среднюю школу № 66 в Астрахани.

По окончании в 1970 году Астраханского театрального училища по специальности «Актер драматического театра и кино» служил в Советской армии (в музыкальном взводе ГКНИИ ВВС им. Чкалова в Ахтубинске).

С 1972 года актер работал в Драматическом театре им. Островского в Кинешме. С 1977 по 1982 год трудился актером Камчатского драматического театра в Петропавловске-Камчатском. С 1981 по 1989 год Стеклов был актером Московского драматического театра имени Станиславского. В 1983 году начал сниматься в кино. С 1989 года служил в Театре имени Ленинского комсомола. С 1996 года работает актером театра «Школа современной пьесы».

Артист исполнил более 40 театральных ролей. Он сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. В августе 1989 года стал заслуженным артистом РСФСР. В июне 2001 года заслужил звание народного артиста России. В 2024 году актер получил премию «Фигаро», а в марте 2025 года — орден Почета.