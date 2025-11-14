 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В США обнаружили российское судно рядом с Гавайями

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

29 октября американские военные обнаружили и взяли под наблюдение российское разведывательное судно «Карелия» вблизи территориальных вод США у побережья Гавайев. Корабль находился примерно в 15 морских милях (27,8 км) к югу от острова Оаху, где расположены столица штата Гонолулу и военная база «Пёрл-Харбор». Об этом сообщает пресс-служба Береговой охраны США.

Для наблюдения за российским судном класса «Вишня» Береговая охрана США задействовала самолет HC-130 «Геркулес» с авиабазы Барберс-Пойнт и патрульный катер «Уильям Харт». По официальному заявлению американской стороны, все действия выполнялись «безопасно и профессионально» в соответствии с нормами международного права.

Начальник службы реагирования Береговой охраны округа Океании, капитан Мэтью Чонг подтвердил, что мониторинг иностранных военных судов в регионе ведется на постоянной основе. Американские власти подчеркивают, что российский корабль действовал в пределах международных вод, не нарушая границы территориального моря США, которая составляет 12 морских миль от берега.

Индо-Тихоокеанское командование США совместно с межведомственными партнерами продолжает отслеживать активность иностранных военных судов в районе Гавайев, Гуама и Американского Самоа для обеспечения морской безопасности.

Ксения Потрошилина
российское судно корабль береговая охрана США

