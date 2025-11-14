Хегсет сам прикрутил табличку «Министерство войны» на здании Пентагона
Глава Пентагона Пит Хегсет поменял табличку на здании ведомства, которое президент США Дональд Трамп переименовал в Министерство войны, говорится на сайте.
Вывески «Министерство войны» сделаны из бронзы.
«Мы решили заменить [старые вывески], потому что хотим, чтобы каждый, кто проходит через эту дверь, понимал: мы крайне серьезно относимся к смене названия этой организации», — сказал Хегсет.
Трамп в начале сентября подписал указ, вернувший Министерству обороны прежнее название — Министерство войны, которое ведомство носило более 150 лет, с 1789 по 1947 год.
Трамп тогда заявил, что это переименование — сигнал о победе и силе. Так он ответил на вопрос, какое сообщение хочет послать своим решением противникам и союзникам США.
Старые таблички с надписью Department of Defense находились на здании более 70 лет, сказал Хегсет.
