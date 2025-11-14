 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Хегсет сам прикрутил табличку «Министерство войны» на здании Пентагона

Хегсет сам прикрутил табличку «Министерство войны» на здании Пентагона
Video

Глава Пентагона Пит Хегсет поменял табличку на здании ведомства, которое президент США Дональд Трамп переименовал в Министерство войны, говорится на сайте.

Вывески «Министерство войны» сделаны из бронзы.

«Мы решили заменить [старые вывески], потому что хотим, чтобы каждый, кто проходит через эту дверь, понимал: мы крайне серьезно относимся к смене названия этой организации», — сказал Хегсет.

Трамп в начале сентября подписал указ, вернувший Министерству обороны прежнее название — Министерство войны, которое ведомство носило более 150 лет, с 1789 по 1947 год.

Трамп объяснил, почему переименовал Пентагон в Министерство войны
Политика

Трамп тогда заявил, что это переименование — сигнал о победе и силе. Так он ответил на вопрос, какое сообщение хочет послать своим решением противникам и союзникам США.

Старые таблички с надписью Department of Defense находились на здании более 70 лет, сказал Хегсет.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Пит Хегсет Пентагон табличка
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года

