Дрон ударил по школе в центре Донецка
В Донецке дрон ВСУ ударил по Григорьевской школе, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
В результате атаки повреждения получили центральный фасад первого и второго этажей, а также остекление, передает «РИА Новости». На месте удара обнаружены фрагменты беспилотника самолетного типа. ТАСС отмечает, что школа находится в центральном Ворошиловском районе у проспекта Богдана Хмельницкого, а помимо обломков, был найден боеприпас.
По данным агентства, школу построили в 2014 году как элитное учебное заведение, но на данный момент она не работает — часть школы была ранее повреждена при украинском обстреле. Премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщал о планах открыть учебное учреждение в 2026 году.
Вечером 13 ноября Донецк подвергся атаке дронов ВСУ, о чем заявлял Кулемзин. Он также призывал жителей города спрятаться в укрытии. Кроме того, он дважды писал в телеграм-канале о том, что в Донецке «громко», а также отдельно предупреждал об этом жителей Петровского района. Как сообщает корреспондент РБК, на фоне сообщений Кулемзина в Ворошиловском районе города были слышны дроны.
