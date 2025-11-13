 Перейти к основному контенту
ГУМ-каток на Красной площади откроется 1 декабря в двадцатый раз

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Юбилейный сезон ГУМ-катка на Красной площади откроется 1 декабря, рассказали «РИА Новости» в его пресс-службе.

«Каждый сезон ГУМ-каток преображается в духе одного из традиционных народных промыслов России. Москвичей и гостей столицы уже радовали праздничные инсталляции с гжельскими узорами, жостовской росписью и хохломскими завитками-кудринами. В этом году вдохновением стала знаменитая дымковская игрушка — яркий глиняный сувенир родом из Вятки, который легко узнать по белому фону, расписанному насыщенными цветами, кругами и геометрическими узорами», — рассказали в руководстве катка.

По субботам посетители смогут попробовать себя в игре в хоккей под руководством тренеров национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». А по воскресеньям можно будет научиться выполнять несложные элементы фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной.

Каток будет открыт ежедневно с 09:00 до 23:30, выйти на лед можно будет до 22:30. При этом в будние дни утром — с 09:00 до 13:00 — покататься можно будет бесплатно. Проработает каток до 1 марта.

ГУМ-каток впервые открылся на Красной площади в 2006 году. Это одна из самых больших подобных площадок в Европе — одновременно на льду могут находиться до 450 человек. При катке работают теплая раздевалка, пункты проката и заточки коньков (причем арендовать можно как фигурные, так и хоккейные), точки общепита и продажи сувениров.

