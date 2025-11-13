 Перейти к основному контенту
Политика
0

Правительство спишет 15 регионам долги на ₽28 млрд

Мишустин: кабмин спишет долги 15 регионам России на ₽27,9 млрд
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

До конца года еще 15 российским регионам спишут долги по бюджетным кредитам на общую сумму 27,9 млрд руб., сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Среди получателей помощи — Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Ивановская, Калининградская, Омская, Псковская и Смоленская области.

Эти регионы активно поддерживали участников специальной военной операции, предоставляли единовременные выплаты бойцам и их семьям, компенсировали расходы на ЖКУ, транспортный налог, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях, пояснил Мишустин.

«Будем и дальше оказывать помощь российским субъектам в реализации значимых социальных и экономических вопросов, чтобы повышать качество жизни людей по всей России», — заявил премьер-министр.

С учетом нового решения общий объем списанной региональной задолженности в 2025 году достиг 226,8 млрд руб. Поручение облегчить долговую нагрузку для субъектов ранее дал президент Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию в 2024 году.

Ксения Потрошилина
Михаил Мишустин правительство
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года

