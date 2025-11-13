Правительство спишет 15 регионам долги на ₽28 млрд
До конца года еще 15 российским регионам спишут долги по бюджетным кредитам на общую сумму 27,9 млрд руб., сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
Среди получателей помощи — Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Ивановская, Калининградская, Омская, Псковская и Смоленская области.
Эти регионы активно поддерживали участников специальной военной операции, предоставляли единовременные выплаты бойцам и их семьям, компенсировали расходы на ЖКУ, транспортный налог, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях, пояснил Мишустин.
«Будем и дальше оказывать помощь российским субъектам в реализации значимых социальных и экономических вопросов, чтобы повышать качество жизни людей по всей России», — заявил премьер-министр.
С учетом нового решения общий объем списанной региональной задолженности в 2025 году достиг 226,8 млрд руб. Поручение облегчить долговую нагрузку для субъектов ранее дал президент Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию в 2024 году.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций