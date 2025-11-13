Офис противодействия рейдерству Украины потерял доступ к фейсбук-странице

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины остался без доступа к своей старой странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), пишет «Украинская правда» со ссылкой на заявление управления стратегических коммуникаций Минюста.

Из сообщения в телеграм-канале ведомства следовало, что прежнюю страницу ведут «посторонние лица, которые не имеют никакого отношения к Министерству юстиции или Офису противодействия рейдерству». Соответственно информация на той странице не является официальной и не отражает позицию Минюста.

Также сообщение Минюста содержало ссылку на новую страницу с «актуальными новостями и разъяснениями офиса». Позднее это объявление пропало из телеграм-канала и других соцсетей ведомства.

Старая страница офиса, о которой идет речь, была создана 16 марта 2020 года. На нее подписаны 6,8 тыс. человек. Из записи в профиле следует, что у нее может быть несколько администраторов.

Последнее сообщение опубликовано в четверг, 13 ноября. В нем рассказывается о распоряжениях Минюста, связанных с несанкционированным доступом к госреестрам Украины.

Что касается новой страницы, то на ней первое сообщение датировано 20 октября. Оно начинается со слов: «Поздравляем с обновленной страницей Офиса против рейдерства Минюста Украины».

Через неделю опубликовано второе сообщение, которое знакомит подписчиков с новым руководителем офиса Игорем Поночовным, «юристом с более чем 16-летним опытом работы в органах прокуратуры».

Последняя активность на странице отмечена днем 13 ноября — владелец аккаунта обновил статус. К моменту выхода материала на страницу были подписаны 163 человека.