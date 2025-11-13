 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Офис противодействия рейдерству Украины потерял доступ к фейсбук-странице

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины остался без доступа к своей старой странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), пишет «Украинская правда» со ссылкой на заявление управления стратегических коммуникаций Минюста.

Из сообщения в телеграм-канале ведомства следовало, что прежнюю страницу ведут «посторонние лица, которые не имеют никакого отношения к Министерству юстиции или Офису противодействия рейдерству». Соответственно информация на той странице не является официальной и не отражает позицию Минюста.

Также сообщение Минюста содержало ссылку на новую страницу с «актуальными новостями и разъяснениями офиса». Позднее это объявление пропало из телеграм-канала и других соцсетей ведомства.

Старая страница офиса, о которой идет речь, была создана 16 марта 2020 года. На нее подписаны 6,8 тыс. человек. Из записи в профиле следует, что у нее может быть несколько администраторов.

Последнее сообщение опубликовано в четверг, 13 ноября. В нем рассказывается о распоряжениях Минюста, связанных с несанкционированным доступом к госреестрам Украины.

Что касается новой страницы, то на ней первое сообщение датировано 20 октября. Оно начинается со слов: «Поздравляем с обновленной страницей Офиса против рейдерства Минюста Украины».

Через неделю опубликовано второе сообщение, которое знакомит подписчиков с новым руководителем офиса Игорем Поночовным, «юристом с более чем 16-летним опытом работы в органах прокуратуры».

Последняя активность на странице отмечена днем 13 ноября — владелец аккаунта обновил статус. К моменту выхода материала на страницу были подписаны 163 человека.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Денис Малышев
Минюст Украины фейсбук рейдерство

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Минюст Украины сообщил о масштабной кибератаке на госреестры
Политика
Хакеры взломали базу данных судебной системы США
Общество
Хакеры притворялись госслужащими из Киргизии для шпионажа в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В здании «ГЭС-2» в Москве началась эвакуация Общество, 18:30
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке Образование, 18:29
39-летнего Радулова включили в состав сборной на Кубок «Первого канала» Спорт, 18:28
Над Черным морем перехватили 11 дронов за два часа Политика, 18:25
Мосбиржа назвала «плохим» кейсом обратный сплит девелопера ПИК Инвестиции, 18:24
В Красногорске задержали подозреваемого в обрушении на «Снежкоме» Общество, 18:22
МИД Польши назвал Балтийское море почти внутренним морем НАТО Политика, 18:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ГУМ-каток на Красной площади откроется 1 декабря в двадцатый раз Город, 18:19
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ сообщил о предотвращении банками хищений у россиян на ₽3,5 трлн Общество, 18:08
ЦБ установил курс доллара на 14 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:06
Центробанк Чехии первым в мире включил биткоин в свой портфель Крипто, 18:05
WP узнала, что Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1980-х Политика, 18:03
ИИ определил округа Москвы, где в октябре сильнее всего подорожало жилье Недвижимость, 18:02