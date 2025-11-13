 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Приморье поменяли номер для вызова врача на дом

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В Приморье ввели новый единый номер телефона для всех медицинских организаций региона. Раньше записаться на прием к врачу или вызвать доктора на дом можно было по разным номерам. Теперь единым для жителей стал номер 1300.

При этом некоторые жители региона пожаловались, что не смогли дозвониться.

«Сегодня первый день работы сервиса 1300, ведутся работы по отладке синхронизации звонков. Планируется, что в течение нескольких дней работа наладится», — ответили в правительстве края, пишет издание Vl.ru.

В других регионах вызвать врача на дом можно тремя способами: через «Госуслуги», службу 122 или телефонный звонок в поликлинику. Москвичи могут использовать для вызова врача портал mos.ru. Для этого нужно зарегистрироваться отдельно или войти через другие сторонние сервисы, такие как «Госуслуги». На портале доступны специальные возможности для жителей столицы, в том числе запись к врачу или вызов на дом.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Приморье врач Больница лечение

