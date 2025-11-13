Режим повышенной готовности ввели вокруг горящей многоэтажки в Оренбурге

Video

Режим повышенной готовности введен в границах многоквартирного дома в Оренбурге, где произошел крупный пожар, сообщает оперштаб города.

«Десять [человек находятся в ПВР]. Остальные у родственников и знакомых. Режим повышенной готовности введен в пределах дома», — говорится в публикации.

Как отмечает «Оренбург Медиа», решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям, которую провел первый вице-губернатор Сергей Балыкин. По его словам, эта мера позволит оперативно выделить средства на восстановительные работы в доме и помощь пострадавшим.

«Это делается для того, чтобы обеспечить людей питанием, проживанием, если это необходимо, медицинской помощью, а также обеспечить охрану объекта», — отметил он. Чиновник добавил, что «люди не будут брошены».

По словам врио главы Оренбурга Альберта Юмадилова, всего во время пожара были эвакуированы 220 жильцов, среди них 48 детей. Порядка 100 человек пострадали имущественно, сказал он порталу.

В ночь на 13 ноября загорелась кровля многоэтажного дома в Оренбурге на площади более 1 тыс. кв. м. По данным регионального МЧС, пожар уже локализован, спасатели ликвидировали открытый огонь. На месте ЧП развернуты три пункта временного размещения на 250 человек. В тушении задействованы 85 специалистов ведомства и 32 единицы техники.