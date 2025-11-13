 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Режим повышенной готовности ввели вокруг горящей многоэтажки в Оренбурге

Режим повышенной готовности ввели вокруг горящей многоэтажки в Оренбурге
Video

Режим повышенной готовности введен в границах многоквартирного дома в Оренбурге, где произошел крупный пожар, сообщает оперштаб города.

«Десять [человек находятся в ПВР]. Остальные у родственников и знакомых. Режим повышенной готовности введен в пределах дома», — говорится в публикации.

Как отмечает «Оренбург Медиа», решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям, которую провел первый вице-губернатор Сергей Балыкин. По его словам, эта мера позволит оперативно выделить средства на восстановительные работы в доме и помощь пострадавшим.

«Это делается для того, чтобы обеспечить людей питанием, проживанием, если это необходимо, медицинской помощью, а также обеспечить охрану объекта», — отметил он. Чиновник добавил, что «люди не будут брошены».

В Оренбурге произошел пожар на электроподстанции
Общество

По словам врио главы Оренбурга Альберта Юмадилова, всего во время пожара были эвакуированы 220 жильцов, среди них 48 детей. Порядка 100 человек пострадали имущественно, сказал он порталу. 

В ночь на 13 ноября загорелась кровля многоэтажного дома в Оренбурге на площади более 1 тыс. кв. м. По данным регионального МЧС, пожар уже локализован, спасатели ликвидировали открытый огонь. На месте ЧП развернуты три пункта временного размещения на 250 человек. В тушении задействованы 85 специалистов ведомства и 32 единицы техники.  

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Оренбургская область пожары жилые дома

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Семь человек пострадали при пожаре в инфекционной больнице в Саратове
Общество
В драмтеатре Абакана произошел пожар
Общество
МЧС опубликовало видео последствий пожара в дачном доме в Сургуте
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Сотни брендов столкнулись с риском лишиться товарных знаков в России Бизнес, 10:47
Индекс гособлигаций России превысил 118 пунктов. С чем связан оптимизм Инвестиции, 10:45
Hürriyet узнала, что Турция допускает версию со сбитым военным самолетом Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
FT рассказала о «пугающих переменах» для ВСУ на поле боя из-за «Рубикона» Политика, 10:38
Экс-глава города Горнозаводска погиб на фронте Общество, 10:35
Как IТ-компаниям сохранить льготы в 2026 годуПодписка на РБК, 10:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
При уничтожении морского дрона около Туапсе повреждены пять частных домов Политика, 10:26
Девять кругов управленческого ада. Как выбраться из каждого Образование, 10:22
Режим повышенной готовности ввели вокруг горящей многоэтажки в Оренбурге Общество, 10:19
Моргенштерну на 10 лет запретили въезд в Литву Политика, 10:12
Форвард «Филадельфии» Мичков отметился голом в третьем матче подряд Спорт, 10:09
Мосбиржа с 20 ноября запустит торги мини-фьючерсом на серебро Инвестиции, 10:05