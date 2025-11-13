Семь человек пострадали при пожаре в инфекционной больнице в Саратове
По меньшей мере семь человек пострадали в результате пожара в областной инфекционной больнице в Саратове, им оказана медицинская помощь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным ведомства, пожар начался в 02:40 по местному времени (03:40 мск), огонь охватил три лечебных бокса на втором этаже здания.
В настоящее время пожар локализован. На место выезжал прокурор Ленинского района города.
Как пишет телеграм-канал SHOT, пожар начался в одной из палат больничного корпуса №5, около 100 человек были эвакуированы.
