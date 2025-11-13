В Москве спрогнозировали небольшое потепление до конца недели

Жителей Москвы 13 ноября ждет пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

На протяжении дня столбики термометров будут колебаться около отметки +7°C, при этом влажность достигнет 90%. Ветер подует с юго-запада со скоростью 2,9 м/с, при этом возможны отдельные порывы до 7,6 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 748 мм рт. ст.

До конца недели Москву ожидают умеренные температурные изменения. В дневное время воздух будет прогреваться до +6…+8°C, тогда как ночью температура может опуститься до +3…+5°C. Осадков в ближайшие дни не предвидится, но небо продолжит оставаться затянутым облаками, лишь изредка будут прояснения. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 747—749 мм рт. ст.