Общество⁠,
0

В Москве спрогнозировали небольшое потепление до конца недели

Жителей Москвы 13 ноября ждет пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

На протяжении дня столбики термометров будут колебаться около отметки +7°C, при этом влажность достигнет 90%. Ветер подует с юго-запада со скоростью 2,9 м/с, при этом возможны отдельные порывы до 7,6 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 748 мм рт. ст.

До конца недели Москву ожидают умеренные температурные изменения. В дневное время воздух будет прогреваться до +6…+8°C, тогда как ночью температура может опуститься до +3…+5°C. Осадков в ближайшие дни не предвидится, но небо продолжит оставаться затянутым облаками, лишь изредка будут прояснения. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 747—749 мм рт. ст.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
прогноз погоды Москва

Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В Москве спрогнозировали небольшое потепление до конца недели Общество, 07:21
Минобрнауки разъяснило ограничения платного приема в вузы Общество, 07:20
ТАСС узнал, что генерал Попов хранил дома раритетный «Маузер» Общество, 07:01
Банки аномально нарастили выдачу кредитов бизнесуПодписка на РБК, 07:00
Трамп призвал избирателей не забывать о шатдауне на следующих выборах Политика, 06:57
Над Ростовской областью перехватили дроны Политика, 06:40
Выброс плазмы с Солнца спровоцировал самые сильные сияния десятилетия Общество, 06:38
В США завершился самый долгий в истории шатдаун Политика, 06:30
В Туве завели дело на мужчину, насильно поцеловавшего школьницу на улице Общество, 06:11
Галерея принцессы Евгении оспорит обвинение в нарушении санкций Политика, 06:06
Politico узнало о письмах Эпштейна с предложениями России данных о Трампе Политика, 05:58
В двух регионах объявили ракетную опасность Политика, 05:50
В аэропорту Геленджика приостановили полеты вслед за Краснодаром Политика, 05:32
Сийярто призвал прекратить финансировать Киев после скандала с коррупцией Политика, 05:11