Шольц вновь связал распад его правительства и вопрос финансирования Киева
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что распад его кабмина произошел из-за вопроса финансирования Киева. Об этом он заявил в интервью газете Die Zeit.
«Я завершил деятельность предыдущего правительства, потому что не было достигнуто согласие по примерно €15 млрд на финансирование дополнительных мер для Украины и украинцев в Германии», — сказал Шольц.
Шольц был канцлером Германии с декабря 2021 года по май 2025-го. В ноябре 2024-го Шольц объявил об увольнении министра финансов и лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера и намерении обратиться в январе к бундестагу с просьбой о вотуме доверия.
Распаду правящей коалиции предшествовали споры насчет согласования бюджета страны на 2025 год. Говоря об увольнении Линдера, Шольц подчеркнул, что предложил усилить поддержку Украины, но Линднер демонстрировал пассивность в отношении реализации этой инициативы. Шольц также сказал, что не готов финансировать Украину и инвестировать в оборону страны «за счет социальной сплоченности, за счет пенсий и здравоохранения».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций