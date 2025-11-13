 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Шольц вновь связал распад его правительства и вопрос финансирования Киева

Шольц: распад правительства произошел из-за вопроса финансирования Киева
Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что распад его кабмина произошел из-за вопроса финансирования Киева. Об этом он заявил в интервью газете Die Zeit.

«Я завершил деятельность предыдущего правительства, потому что не было достигнуто согласие по примерно €15 млрд на финансирование дополнительных мер для Украины и украинцев в Германии», — сказал Шольц.

Почему в Германии распалась правящая коалиция
Политика
Кристиан Линднер

Шольц был канцлером Германии с декабря 2021 года по май 2025-го. В ноябре 2024-го Шольц объявил об увольнении министра финансов и лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера и намерении обратиться в январе к бундестагу с просьбой о вотуме доверия.

Распаду правящей коалиции предшествовали споры насчет согласования бюджета страны на 2025 год. Говоря об увольнении Линдера, Шольц подчеркнул, что предложил усилить поддержку Украины, но Линднер демонстрировал пассивность в отношении реализации этой инициативы. Шольц также сказал, что не готов финансировать Украину и инвестировать в оборону страны «за счет социальной сплоченности, за счет пенсий и здравоохранения».

Софья Полковникова
Олаф Шольц Германия правительство
Олаф Шольц
Олаф Шольц
политик
14 июня 1958 года

