Общество⁠,
0

Минфин Белоруссии предложил ввести налог 40% для богатых

Повышенная ставка коснется примерно 1 тыс. человек в стране. Базовая ставка 13% сохранится для 98% жителей Белоруссии
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Минфин Белоруссии предложил ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с максимальной ставкой 40% для граждан с высоким доходом. Об этом заявил глава ведомства Юрий Селиверстов, презентуя проект изменений в Налоговый кодекс, сообщает БелТА.

Согласно предложению, базовая ставка 13% сохранится для годовых доходов до 350 тыс. бел. руб. (около $117 тыс.). Эта категория охватывает 98% населения республики. Для доходов от 350 тыс. до 600 тыс. бел. руб. (до $200 тыс.) предусмотрена ставка 25%, а свыше 600 тыс. бел. руб. — 40%.

Налоговая база будет расширена за счет включения не только заработной платы, но и доходов от продажи долей в компаниях, процентов по займам, арендных платежей, вознаграждений членов наблюдательных советов, а также доходов адвокатов и нотариусов.

По оценкам Минфина, под повышенную ставку 40% попадут около 1 тыс. человек.

Пакет налоговых изменений также включает повышение акцизов на табачные изделия: на 12% для сигарет без фильтра и сигарет первой ценовой группы, на 7% — для сигарет второй ценовой группы, на 3% — для изделий для нагревания табака. На вейпы и жидкости для электронных систем курения акцизы вырастут на 20%.

В России с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ от 13 до 22%, где максимальная ставка применяется к доходам свыше 50 млн руб. в год.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
Ксения Потрошилина
Минфин налог богатство Белоруссия

