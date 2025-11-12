Жена актера «Ментовских войн» Ивана Фирсова назвала причину смерти мужа

Иван Фирсов (Фото: Кинокомпания Гамма)

Причиной смерти 57-летнего актера «Ментовских войн-9» и «Невского» Ивана Фирсова стала онкология. Об этом ТАСС рассказала супруга артиста.

«Да, его действительно не стало. Причиной стал рак», — сообщила она.

Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде. Его дебютом стала роль в эпизоде сериала «Дознаватель» в 2010 году. Всего артист сыграл в более чем 20 проектах. Известность ему принесли роли в сериалах «Невский», «Морские дьяволы. Особое задание», «Ментовские войны-9», «Условный мент-2», «Реализация».